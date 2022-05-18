В Турции назвали условие вступления Швеции в НАТО

Швеция не сможет вступить в НАТО до урегулирования справедливых опасений, имеющихся у Анкары. Такое условие присоединения к Североатлантическому альянсу назвал глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в своей заметке для шведской газеты Expressen, передает РИА Новости.

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«Такие страны, как Турция, ставшие мишенью терроризма, усердно работают над устранением этих двойных стандартов. Учитывая эту историю, для Турции было бы неприемлемо наблюдать за тем, как Швеция пытается вступить в НАТО, не пересмотрев свою позицию», — пояснил представитель турецкого лидера.

Он добавил, что в соответствии с позицией Анкары, борьба с людьми, предстающими в роли просителей политического убежища для народа Швеции, вопреки их причастности к преступлениям против невинных граждан Турции — непременное условие союза. Алтун подчеркнул, что шведы разделяли бы эту позицию, «если бы турецкое правительство укрывало террористическую организацию, ответственную за теракт в Сторторгете».

«Швеция не сможет вступить в НАТО до тех пор, пока не будут урегулированы справедливые опасения Турции. Если Швеция ожидает, что вторая по величине армия НАТО встанет на ее защиту в случае нападения, она должна принять этот факт», — заключил Алтун.