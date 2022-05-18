В ЛНР раскритиковали трофейное вооружение из США

В Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) пожаловались на бракованное американское вооружение, которое досталось силам республики в качестве трофея. Об этом заявил подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко, передает РИА Новости.

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«Мы уже затрофеили большое количество и гранатометов, и техники американской. Где-то техника в исправном состоянии, где-то наши военнослужащие жалуются на то, что она поставляется с неким браком, поскольку сроки вышли, батареи разряжены», — рассказал Марочко.

Он также отметил, что гранатометы, которые США поставляли Украине, работают с перебоями. По словам подполковника, все виды оружия, поставляемые на Украину с Запада, уже взяты на вооружение Народной милиции ЛНР.

Ранее помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов поблагодарил Запад за поставки оружия на Украину. По его словам, благодаря этому в распоряжении России оказались трофейные американские ракетные комплексы «Javelin» и другое вооружение.