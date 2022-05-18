Идет разработка конструкторской документации легкого истребителя Checkmate, серийное производство начнется в 2027 году. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил глава Ростеха Сергей Чемезов.

"Серийно планируем начать производить в 2027 году", - сказал Чемезов.

По его словам, в настоящий момент идет разработка конструкторской документации, создан образец.

Первые шесть серийных самолетов МС-21 с двигателями ПД-14 появятся в 2024 году, сообщил глава Ростеха.

Ракетоносец Ту-160М

Чемезов отметил, что глубокая модернизация стратегического ракетоносца Ту-160М, который будет использовать двигатель НК-32, завершена.

"Завершена глубокая модернизация ракетоносца Ту-160М с новым двигателем НК-32. Мы фактически создали новую машину", - сказал Чемезов.

По словам главы Ростеха, от старого самолета остался только внешний вид. "И двигатель новый, и бортовое оборудование, заменены все агрегаты. Оцифровали полностью всю документацию, потому что последняя машина была выпущена на Казанском заводе где-то в 1980-х годах", - добавил он.

Ударный беспилотник "Охотник"

Серийное производство тяжелого ударного беспилотника "Охотник" начнется в 2023 году, рассказал Чемезов.

"В 2021 году состоялась выкатка первого летного образца, и в 2023 [году] мы начнем серийно производить и поставлять в министерство обороны", - сказал он.

По словам Чемезова, отличительной чертой беспилотника "Охотник" является плоское сопло двигателя, что сделало его менее заметным для радиолокаторов.

"Кроме того, для беспилотника создается новый наземный пункт управления", - отметин глава Ростеха.