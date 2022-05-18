Идет разработка конструкторской документации легкого истребителя Checkmate, серийное производство начнется в 2027 году. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил глава Ростеха Сергей Чемезов.
"Серийно планируем начать производить в 2027 году", - сказал Чемезов.
По его словам, в настоящий момент идет разработка конструкторской документации, создан образец.
Первые шесть серийных самолетов МС-21 с двигателями ПД-14 появятся в 2024 году, сообщил глава Ростеха.
Чемезов отметил, что глубокая модернизация стратегического ракетоносца Ту-160М, который будет использовать двигатель НК-32, завершена.
"Завершена глубокая модернизация ракетоносца Ту-160М с новым двигателем НК-32. Мы фактически создали новую машину", - сказал Чемезов.
По словам главы Ростеха, от старого самолета остался только внешний вид. "И двигатель новый, и бортовое оборудование, заменены все агрегаты. Оцифровали полностью всю документацию, потому что последняя машина была выпущена на Казанском заводе где-то в 1980-х годах", - добавил он.
Серийное производство тяжелого ударного беспилотника "Охотник" начнется в 2023 году, рассказал Чемезов.
"В 2021 году состоялась выкатка первого летного образца, и в 2023 [году] мы начнем серийно производить и поставлять в министерство обороны", - сказал он.
По словам Чемезова, отличительной чертой беспилотника "Охотник" является плоское сопло двигателя, что сделало его менее заметным для радиолокаторов.
"Кроме того, для беспилотника создается новый наземный пункт управления", - отметин глава Ростеха.
Разработанный в конструкторском бюро Сухого беспилотник С-70 "Охотник" выполнен по схеме "летающее крыло" с применением технологии "стелс", что снижает его радиолокационную заметность. По данным открытых источников, взлетная масса аппарата составляет до 20 тонн, максимальная скорость полета - около 1 000 км/ч.