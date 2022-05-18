В результате обстрела села Солохи со стороны Украины пострадал человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Глава поселения сейчас находится на месте, к нему выехал глава района Владимир Перцев. Есть информация об одном пострадавшем. Есть разрушения. Оперативные службы уже работают», - написал он.

Глава региона пообещал позже дать более подробную информацию.

Ранее в результате обстрела села Солохи с украинской территории семь человек получили ранение, один – погиб. Среди пострадавших был 14-летний подросток, он доставлен в областную больницу.