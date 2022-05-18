«После нанесения ударов беспилотниками, украинские боевики предприняли попытку скрыться в лесном массиве и укрыть там буксируемые гаубицы М777. Как только украинские боевики сосредоточили тягачи и орудия в лесном массиве туда был нанесен удар артиллерии. Вся техника и американские гаубицы были уничтожены», - говорится в сообщении.