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30 минут назад

МО РФ впервые показало кадры уничтожения украинских гаубиц М777 производства США

ТК «Звезда»

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинских 155-мм гаубиц М777 американского производства. Неприятельские гаубицы были уничтожены российскими беспилотниками и артиллерией.

Как сообщили в МО РФ, расчеты российских беспилотников и средств артиллерийской разведки установили координаты артиллерийской позиции гаубиц М777. Они находились в районе населенного пункта Подгорное.

Вначале операторы беспилотников нанесли по огневой позиции украинских артиллеристов ракетный удар. Несколько орудий были повреждены.

«После нанесения ударов беспилотниками, украинские боевики предприняли попытку скрыться в лесном массиве и укрыть там буксируемые гаубицы М777. Как только украинские боевики сосредоточили тягачи и орудия в лесном массиве туда был нанесен удар артиллерии. Вся техника и американские гаубицы были уничтожены», - говорится в сообщении.

В Минобороны России уточнили, что оставшиеся в живых украинские артиллеристы разбежались.

Ранее в МО РФ заявили, что силами оперативно-тактической и армейской авиации было уничтожено еще более 270 украинских националистов.

Армия,Видео,Минобороны России,
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