Завод им. Ильича в Мариуполе будет восстановлен, а "Азовсталь" снесен, на его месте будет осуществлен другой проект. Об этом в среду заявил журналистам глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"По предприятиям планируется: все, что живое - восстанавливать. <...> Если по [заводу имени] Ильича, то принято практически единогласное решение, что его нужно восстанавливать. По заводу "Азовсталь" [учтено] мнение мариупольцев, что завод загрязнял [окружающую среду] с момента, как появился. На месте "Азовстали" планируются другие проекты. Это, возможно, будет площадка технопарка или жилой район, или парковая зона", - сказал он.
Пушилин отметил, что власти намерены превратить Мариуполь в город-курорт.