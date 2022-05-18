"По предприятиям планируется: все, что живое - восстанавливать. <...> Если по [заводу имени] Ильича, то принято практически единогласное решение, что его нужно восстанавливать. По заводу "Азовсталь" [учтено] мнение мариупольцев, что завод загрязнял [окружающую среду] с момента, как появился. На месте "Азовстали" планируются другие проекты. Это, возможно, будет площадка технопарка или жилой район, или парковая зона", - сказал он.