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46 минут назад

Глава ДНР заявил, что "Азовсталь" снесут

ТАССиещё 1

Завод им. Ильича в Мариуполе будет восстановлен, а "Азовсталь" снесен, на его месте будет осуществлен другой проект. Об этом в среду заявил журналистам глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"По предприятиям планируется: все, что живое - восстанавливать. <...> Если по [заводу имени] Ильича, то принято практически единогласное решение, что его нужно восстанавливать. По заводу "Азовсталь" [учтено] мнение мариупольцев, что завод загрязнял [окружающую среду] с момента, как появился. На месте "Азовстали" планируются другие проекты. Это, возможно, будет площадка технопарка или жилой район, или парковая зона", - сказал он.

Пушилин отметил, что власти намерены превратить Мариуполь в город-курорт.

Армия,Видео,Денис Пушилин,
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