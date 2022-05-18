Военный эксперт рассказал о преимуществах танка Т-90М «Прорыв»

«На танк установлена новая пушка от "Арматы" повышенной мощности, способная пробивать самые современные танки, в том числе в лоб. И, самое главное, этот танк предназначен для ведения сетецентрических войн. То есть танки могут обмениваться между собой информацией, передавать целеуказания», — сообщил он.