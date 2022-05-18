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42 минуты назад

Названы преимущества российского танка Т-90М «Прорыв»

Lenta.ru

Российский танк Т-90М «Прорыв» получил орудие, которое также используют на танке Т-14 «Армата». Пушка Т-90М может пробить лобовую броню современных танков. Преимущества боевой машины назвал военный эксперт Юрий Кнутов в эфире радио Sputnik.

Военный эксперт рассказал о преимуществах танка Т-90М «Прорыв»
Фото: 

«На танк установлена новая пушка от "Арматы" повышенной мощности, способная пробивать самые современные танки, в том числе в лоб. И, самое главное, этот танк предназначен для ведения сетецентрических войн. То есть танки могут обмениваться между собой информацией, передавать целеуказания», — сообщил он.

Эксперт добавил, что на Т-90М можно установить кондиционер, который улучшит условия работы танкистов. Также танк получил жидкокристаллические дисплеи, улучшающие осведомленность экипажа на поле боя.

Т-90М отличается от базовой версии танка новым башенным модулем с многослойным бронированием и орудием 2А82-1М калибра 125 миллиметров. Т-90М получил новый двигатель, систему управления огнем и радиостанцию.

Ранее концерн «Уралвагонзавод» сообщил о передаче Министерству обороны России эшелона танков Т-90М «Прорыв».

В апреле в районе проведения специальной военной операции в Донбассе заметили Т-90М с покрытием, которое снижает заметность. Маскировочное покрытие закрепили на корпусе и башне танка.

Армия,Юрий Кнутов,Минобороны России,Уралвагонзавод,
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