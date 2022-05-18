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1 час назад

Пушилин: завод «Азовсталь» в Мариуполе снесут

Ura.Ru

Завод «Азовсталь» в Мариуполе снесут. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Завод „Азовсталь“, верней, то, что от него останется, будет снесен. А второй металлургический гигант Мариуполя — комбинат им. Ильича — будет реконструирован и запущен в эксплуатацию», — передает слова Пушилина «Донецкое агентство новостей».

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. 21 апреля российская армия полностью взяла под контроль Мариуполь. Оставшиеся в городе националисты укрылись на заводе «Азовсталь».

Вице-премьер России Хуснуллин побывал в Мариуполе и Волновахе

18 мая в Минобороны РФ сообщили, что 959 человек с территории завода сдались в плен.

Денис Пушилин,Владимир Путин,Минобороны России,
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