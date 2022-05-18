«Завод „Азовсталь“, верней, то, что от него останется, будет снесен. А второй металлургический гигант Мариуполя — комбинат им. Ильича — будет реконструирован и запущен в эксплуатацию», — передает слова Пушилина «Донецкое агентство новостей».