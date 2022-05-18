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58 минут назад

Минобороны РФ сообщило о сбитых украинских самолетах Су-25 и МиГ-29

Газета.Ruиещё 4

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за сутки российскими средствами противовоздушной обороны были сбиты самолеты Су-25 и МиГ-29 Вооруженных сил Украины.

«Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Триполье Донецкой Народной Республики сбит один украинский самолет Су-25. Кроме того, в районе населенного пункта Каменная Яруга Харьковской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины», — рассказал он.

Конашенков добавил, что также были уничтожены 15 украинских беспилотников и перехвачены восемь снарядов РСЗО «Смерч».

Украина сбила собственный беспилотник

Ранее генерал-майор сообщал, что за сутки сдались 694 боевика, которые были блокированы на территории комбината «Азовсталь». Украинские военнослужащие продолжают сдаваться в плен.

Всего, начиная с понедельника, 16 мая, в плен сдались 959 боевиков, включая 80 раненых.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

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