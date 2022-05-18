НАТО поменяет стратегию для восточной части Европы

«В последние дни мы слышали заявления от стран союзников о приверженности безопасности Финляндии и Швеции. НАТО уже бдительно относится к региону Балтийского моря, но силы НАТО и союзников продолжат при необходимости адаптироваться и далее. Все союзники согласны с важностью расширения альянса. Мы должны быть вместе», — сказал Столтенберг во время трансляции на официальном портале альянса.