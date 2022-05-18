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46 минут назад

НАТО поменяет стратегию для восточной части Европы

Ura.Ru

Страны НАТО готовы адаптировать свое присутствие в регионе Балтийского моря, чтобы обеспечить безопасность подавшим заявки на членство в альянсе Швеции и Финляндии. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

«В последние дни мы слышали заявления от стран союзников о приверженности безопасности Финляндии и Швеции. НАТО уже бдительно относится к региону Балтийского моря, но силы НАТО и союзников продолжат при необходимости адаптироваться и далее. Все союзники согласны с важностью расширения альянса. Мы должны быть вместе», — сказал Столтенберг во время трансляции на официальном портале альянса.

Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО 18 мая в штаб-квартире альянса. Таким образом, страны намерены нарастить военный потенциал, считают политологи.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО

Как объяснили военные специалисты, вступление Финляндии и Швеции в состав Североатлантического альянса отличается от намерений Украины тем, что страны делают это для обороны, а не для притеснения русских. Помимо этого, уточнили собеседники URA.RU, государства не собираются размещать ядерное оружие. Тем не менее, в Балтийское море уже вошла часть кораблей постоянной морской группы быстрого реагирования НАТО.

Армия,Видео,Йенс Столтенберг,НАТО,
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