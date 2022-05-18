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56 минут назад

Минобороны показало работу гаубиц «Мста-С» и «Акация-М»

Деловая газета "Взгляд"

Министерство обороны опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» и «Акация-М» при выполнении огневых задач по уничтожению бронетехники, укрепленных позиций и командных пунктов Вооруженных сил Украины.

Видео опубликовано на странице российского военного ведомства во «ВКонтакте».

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Путин: происходящее на Украине - трагедия, но никакого выбора у России не было

По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

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