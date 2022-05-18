Источник: Военные РФ применили на Украине БМПТ "Терминатор"

Впервые в рамках спецоперации на Украине зафиксировано применение российских боевых машин поддержки танков «Терминатор», сообщает РИА Новости.

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«В рамках проведения специальной военной операции на Украине российские Вооруженные силы применили взвод БМПТ "Терминатор". Совместно с танковыми взводами БМПТ участвуют в огневом поражении украинских позиций, бронетехники, расчетов противотанковых ракетных комплексов», — сообщил собеседник агентства.

«Терминаторы» оказали огневую поддержку танкам РФ, уничтожая полевые орудия и ракетные противотанковые системы противника. Точными залпами из двух своих 30-мм орудий и автоматических гранатометов БМПТ подавили вражеские огневые точки и расчистили позиции для продвижения танков.

«Терминатор» — одна из новинок оборонно-промышленного комплекса России. Боевая машина предназначена для подавления живой силы и противотанковых средств противника. Задача поиска и уничтожения танкоопасных целей теперь возлагается на более маневренные и менее уязвимые для ракет БМПТ.

Впервые боевые машины поддержки танков участвовали в боях в Сирии в 2017 году.