Источник: Военные РФ применили на Украине БМПТ "Терминатор"

Впервые в рамках спецоперации на Украине зафиксировано применение российских боевых машин поддержки танков «Терминатор», сообщает РИА Новости.
«В рамках проведения специальной военной операции на Украине российские Вооруженные силы применили взвод БМПТ "Терминатор". Совместно с танковыми взводами БМПТ участвуют в огневом поражении украинских позиций, бронетехники, расчетов противотанковых ракетных комплексов», — сообщил собеседник агентства.
«Терминаторы» оказали огневую поддержку танкам РФ, уничтожая полевые орудия и ракетные противотанковые системы противника. Точными залпами из двух своих 30-мм орудий и автоматических гранатометов БМПТ подавили вражеские огневые точки и расчистили позиции для продвижения танков.
«Терминатор» — одна из новинок оборонно-промышленного комплекса России. Боевая машина предназначена для подавления живой силы и противотанковых средств противника. Задача поиска и уничтожения танкоопасных целей теперь возлагается на более маневренные и менее уязвимые для ракет БМПТ.
Впервые боевые машины поддержки танков участвовали в боях в Сирии в 2017 году.
«Терминаторы» приняли на вооружение в России в 2018 году. Комплекс вооружений БМПТ состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех пусковых установок управляемых ракет 9М120-1 типа «Атака» с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.