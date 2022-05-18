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42 минуты назад

WP: страны Балтии просят НАТО развернуть больше сил на их территории

Елена Прошина

Страны Прибалтики, среди которых Латвия, Литва, Эстония, Польша, просят Североатлантический альянс развернуть больше сил на их территории из-за якобы предполагаемой угрозы со стороны Москвы, сообщает Washington Post со ссылкой на внутренние документы НАТО.

Страны Балтии обратились к НАТО с неоднозначной просьбой
Фото: ТАССТАСС

Однако ряд других членов объединения противятся этому шагу. В рядах европейских союзников растут разногласия относительно того, каким образом будет выстраиваться военное присутствие альянса в Восточной Европе на фоне проводимой Россией специальной военной операции на Украине.

«Страны Прибалтики и Польша требуют значительного расширения военного присутствия на своей территории и новых возможностей, таких как средства противовоздушной обороны, которые помогли бы значительно затруднить потенциальное вторжение России», — пишет издание.

В статье говорится, что на фоне этих просьб ряд других стран-членов НАТО, таких, как Франция и Италия, выражают скептицизм по поводу возможностей Москвы в обозримой перспективе представлять реальную угрозу для союзников. Это, однако, не убеждает восточноевропейские страны пересмотреть свою позицию на будущее размещение сил альянса.

Также предлагается развернуть в случае угрозы этим странам воинские контингенты численностью по 20 тысяч человек. Прочие государства опасаются, что переброска столь значительных сил в Восточную Европу окажется слишком затратной и ослабит их военный потенциал в других частях света.

Армия,НАТО,
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