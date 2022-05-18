Назван возможный флагман Черноморского флота

Источник, близкий к силовым структурам Крыма, рассказал, какой корабль может стать новым флагманом Черноморского флота после гибели крейсера «Москва».

Фото: Минобороны России/«ВКонтакте» Минобороны России/«ВКонтакте»

Источник ТАСС сообщил, что «новым флагманом ЧФ может стать один из трех фрегатов дальней морской зоны проекта 11356». По его словам, «пока выбор сделан в пользу» ракетного фрегата «Адмирал Макаров». Официальной информации на этот счет пока нет.

Напомним, именно «Адмирал Макаров», вероятно, обстреливал украинские позиции в районе Одессы в марте. Он же недалеко от порта Ильичевск поразил зенитной ракетой украинское водолазное судно «Нетешин», с которого пытались ставить мины.