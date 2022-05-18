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33 минуты назад

Назван возможный флагман Черноморского флота

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Источник, близкий к силовым структурам Крыма, рассказал, какой корабль может стать новым флагманом Черноморского флота после гибели крейсера «Москва».

Назван возможный флагман Черноморского флота
Фото: Минобороны России/«ВКонтакте»Минобороны России/«ВКонтакте»

Источник ТАСС сообщил, что «новым флагманом ЧФ может стать один из трех фрегатов дальней морской зоны проекта 11356». По его словам, «пока выбор сделан в пользу» ракетного фрегата «Адмирал Макаров». Официальной информации на этот счет пока нет.

Напомним, именно «Адмирал Макаров», вероятно, обстреливал украинские позиции в районе Одессы в марте. Он же недалеко от порта Ильичевск поразил зенитной ракетой украинское водолазное судно «Нетешин», с которого пытались ставить мины.

Флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса, сообщили в Минобороны России. Корабль затонул во время шторма при буксировке в порт. При тушении пожара на ракетном крейсере «Москва» один военнослужащий погиб, 27 членов экипажа пропали без вести, почти 400 членов экипажа были эвакуированы. Большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы сообщили о желании продолжить службу на кораблях Черноморского флота.

Армия,Крым наш,Минобороны России,
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