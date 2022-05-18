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12 минут назад

В Румынии заявили о создании боевой группы НАТО в уезде Брашов

Елена Прошина

Боевая группа Североатлантического альянса, в состав которой вошли военные из Франции и Бельгии, находится в румынском уезде Констанца и планирует остаться в Румынии на 4-5 лет. Основная база будет создана в уезде Брашов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление полковника Венсана Менге.

В Румынии создадут боевую группу НАТО на пять лет
Фото: EPAEPA

«Мы начинаем увеличивать мощность. Большая часть батальона находится в Констанце, в Когэлничану, мы переместимся в Чинку [уезд Брашов], мы сделаем это в июне... Я думаю, что мы будем здесь в течение 4-5 лет», — заявил полковник.

По его словам, создать основную базу в Чинку было решено, поскольку место находится в центре страны. Там можно разместить батальон с составом около 1000 военнослужащих.

В настоявшее время в Румынии находятся военные из Франции и Бельгии, летом к ним присоединятся представители Нидерландов, не исключено участие и других стран. Боевая группа владеет легкой бронетехникой и танками. В будущем планируется поступление тяжелого вооружения.

«Мы тренируемся каждый день с румынскими солдатами, с американскими солдатами, с другими войсками, которые находятся в Румынии. Все эти оперативные учения — часть послания, которое мы посылаем российской армии... Следующим шагом является создание постоянного батальона, более сильного, с более тяжелым вооружением, чтобы предотвратить любую агрессию или любую дестабилизацию в Румынии», — отметил Менге.

Армия,НАТО,
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