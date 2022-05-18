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54 минуты назад

Пентагон объяснил, почему военных США не наказывают за жертвы среди гражданских

Газета.Ruиещё 3

Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не наказывают своих военных за жертвы среди гражданского населения в результате ракетных ударов из-за отсутствия злого умысла в их действиях. Об этом сообщает РИА "Новости".

Почему военных США не наказывают за жертвы среди гражданских
Фото: Alvin Baez-Hernandez/ReutersAlvin Baez-Hernandez/Reuters

"Не было обнаружено, что кто-либо действовал вне законов войны с преступными намерениями. Командование на земле принимало лучшие на тот момент решения против очень агрессивных сил ИГИЛ на основе имеющейся информации", - сказал он на брифинге, посвященному отчету о расследовании удара США в Сирии в 2019 году, в результате которого погибли мирные жители.

В ответ журналистов на вопрос, почему Пентагон никого не наказывает по результатам подобных расследований он подчеркнул, что в результате расследования не было установлено, что военные действовали злонамеренно. По его словам, американские солдаты понесли бы ответственность, если бы удалось доказать нарушение закона войны с их стороны. Он также добавил, что в вопрос о том, нужно ли привлекать к ответственности тех, кто просто выполняет свое задание в соответствии с законами войны, довольно ясный.

Ранее обозреватель The Washington Examiner Томас Шпор заявлял, что в США столкнулись с нехваткой военнослужащих из-за нежелания молодых людей вступать в ряды Вооруженных сил Соединенных Штатов. По данным Пентагона, 2022 год станет самым сложным за всю историю существования контрактных войск в Соединенных Штатах.

Армия,Джон Кирби,Исламское государство,Пентагон,
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