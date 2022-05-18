Почему военных США не наказывают за жертвы среди гражданских

"Не было обнаружено, что кто-либо действовал вне законов войны с преступными намерениями. Командование на земле принимало лучшие на тот момент решения против очень агрессивных сил ИГИЛ на основе имеющейся информации", - сказал он на брифинге, посвященному отчету о расследовании удара США в Сирии в 2019 году, в результате которого погибли мирные жители.

В ответ журналистов на вопрос, почему Пентагон никого не наказывает по результатам подобных расследований он подчеркнул, что в результате расследования не было установлено, что военные действовали злонамеренно. По его словам, американские солдаты понесли бы ответственность, если бы удалось доказать нарушение закона войны с их стороны. Он также добавил, что в вопрос о том, нужно ли привлекать к ответственности тех, кто просто выполняет свое задание в соответствии с законами войны, довольно ясный.