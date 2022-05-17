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1 час назад

В Росгвардии предлагают утвердить новые правила ношения военной формы

Парламентская газетаиещё 1

Летом военнослужащие девушки смогут носить темно-зеленое платье, такого же цвета блузку с короткими рукавами и аналогичный костюм с длинными рукавами. Разнообразие в женский гардероб внесут также рубашка-поло (для офицеров), черные туфли на каблуках и камуфлированная панама. Такой проект приказа, утверждающий нормы ношения военной формы одежды и знаков различия в войсках национальной гвардии, опубликован на сайте проектов нормативных и правовых актов 16 мая.

В Росгвардии предложили новые правила ношения военной формы
Фото: ТАССТАСС

Разработанный приказ обобщает ранее принятые документы, уточнили в Росгвардии.

«Документ, в частности, утверждает правила ношения военной формы одежды, знаков различия военнослужащих, ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков в войсках национальной гвардии России и порядка смешения предметов существующей и новой военной формы одежды», — пояснил «Парламентской газете» официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

В документе подробно описываются различные варианты формы одежды росгвардейцев, в том числе военнослужащих женщин. Согласно приказу, парадная форма одежды женщин офицеров и прапорщиков включает пилотку цвета морской волны, того же отлива шерстяные жакет и юбка. Стройность подчеркивают парадный пояс золотистого цвета и черные туфли.

Летний костюм для повседневной носки, а также шерстяная юбка выполнены в том же темно-зеленом цвете. Допускается носить и платье аналогичной раскраски, а также светло-зеленую блузку с короткими и с длинными рукавами «с галстуком темно-зеленого цвета и закрепкой золотистого цвета или без него». Также в гардеробе женщины военнослужащей предусмотрены брюки, рубашку типа «поло» (для офицеров), черные ботинки и черные туфли.

При этом к повседневной форме женщин относятся летние камуфлированные фуражка и панама, а также шерстяные береты.

Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее.

Армия,Валерий Грибакин,Росгвардия,
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