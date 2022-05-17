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1 час назад

Жители Чехии передумали пополнять ряды украинской армии

Елена Прошина

Сотни чехов передумали помогать украинской армии. Об этом сообщает Lidovky.cz.

Жители Чехии передумали пополнять ряды украинской армии
Фото: EPAEPA

По данным газеты, еще в марте 600 жителей Чехии подали прошения о пополнении рядов украинских войск, но спустя время 200 из них изменили свое решение и отозвали свои заявления. В Lidovky.cz уверены, что это свидетельствует о снижении заинтересованности чехов в защите Украины.

«Жена убедила меня. Она испугалась за меня. У нас двое детей», ― объяснил свое решение отозвать прошение 40-летний чех Адам.

Информацию о сокращении числа новых заявлений за последнее время подтвердили и в Минобороны Чехии. По мнению бывшего кадрового военного Люмира Немеца, отзыв прошений связан с тем, что чехи осознали всю серьезность боевых действий. Он пояснил, что в течение первых трех недель с начала Россией военной спецоперации у граждан страны был огромный интерес к вступлению в ряды наемников, но теперь «люди поняли, что идут реальные бои и люди там умирают».

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