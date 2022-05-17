Жители Чехии передумали пополнять ряды украинской армии

По данным газеты, еще в марте 600 жителей Чехии подали прошения о пополнении рядов украинских войск, но спустя время 200 из них изменили свое решение и отозвали свои заявления. В Lidovky.cz уверены, что это свидетельствует о снижении заинтересованности чехов в защите Украины.

Информацию о сокращении числа новых заявлений за последнее время подтвердили и в Минобороны Чехии. По мнению бывшего кадрового военного Люмира Немеца, отзыв прошений связан с тем, что чехи осознали всю серьезность боевых действий. Он пояснил, что в течение первых трех недель с начала Россией военной спецоперации у граждан страны был огромный интерес к вступлению в ряды наемников, но теперь «люди поняли, что идут реальные бои и люди там умирают».