В корпусе боевых кораблей США обнаружили трещины

В корпусе американских прибрежных боевых кораблей Littoral Combat Ship (LCS) обнаружили трещины, сообщило интернет-издание 19FortyFive. В результате Военно-морские силы США ограничили скорость плавания кораблей этого типа.

Фото: Efrem Lukatsky/AP Efrem Lukatsky/AP

В Пентагоне заявили, что к появлению трещин на корпусе привели «структурные дефекты конструкции». При этом военное ведомство США не уточнило, на каких именно кораблях обнаружили повреждения.

В рамках программы LCS разработано два проекта кораблей, предназначенных для действий в прибрежных водах и мелководных районах моря.