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1 час назад

В корпусе боевых кораблей США обнаружили трещины

Газета.Ruиещё 2

В корпусе американских прибрежных боевых кораблей Littoral Combat Ship (LCS) обнаружили трещины, сообщило интернет-издание 19FortyFive. В результате Военно-морские силы США ограничили скорость плавания кораблей этого типа.

В корпусе боевых кораблей США обнаружили трещины
Фото: Efrem Lukatsky/APEfrem Lukatsky/AP

В Пентагоне заявили, что к появлению трещин на корпусе привели «структурные дефекты конструкции». При этом военное ведомство США не уточнило, на каких именно кораблях обнаружили повреждения.

ВМС США намерены вывести из эксплуатации несколько новейших боевых кораблей

В рамках программы LCS разработано два проекта кораблей, предназначенных для действий в прибрежных водах и мелководных районах моря.

Ранее Военно-морские силы США обнародовали список из 24 военных кораблей, которые планируется снять с боевого дежурства и вывести из эксплуатации в 2023 году.

Армия,Пентагон,
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