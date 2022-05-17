Россия заявила о сдавшихся без условий бойцах с "Азовстали"

Боевики националистического подразделения «Азов», находящиеся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен без условий. Об этом в своем Twitter-аккаунте заявил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

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Ранее The New York Times опубликовала статью, в которой сообщила, что «Украина завершила боевую миссию в Мариуполе», а военные «были эвакуированы, что ознаменовало окончание боев» на «Азовстали».

«Не знал, что в английском языке есть столько способов донести простое сообщение: нацисты из подразделения "Азов" сдались без условий», — прокомментировал материал Полянский.