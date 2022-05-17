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1 час назад

Пентагон рассказал об 11 случаях, когда военная техника США могла столкнуться с НЛО

Елена Прошина

Представители Пентагона рассказали конгрессменам об 11 случаях, когда военная техника США могла столкнуться с неопознанными летающими объектами. Об этом сообщает ТАСС.

В Пентагоне рассказали о случаях встречи с НЛО
Фото: ReutersReuters

«У нашей военной техники не было столкновений с НЛО. Но было по меньшей мере одиннадцать случаев, когда оно чуть было не произошло», — ответил на соответствующий вопрос на открытых слушаниях в подкомитете спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса заместитель директора разведки ВМС США Скотт Брэй.

Он уточнил, что в этих случаях от неопознанных объектов не поступало никаких сигналов, которые могли бы служить предупреждением об опасности столкновения. По словам Брэя, американские военные не пытались контактировать с НЛО.

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Он отметил, что во многих случаях наблюдавшиеся ВМС США явления были «похожи на некие беспилотные объекты, такие, которые находились в состоянии контролируемого полета».

Армия,Пентагон,
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