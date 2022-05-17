В Пентагоне рассказали о случаях встречи с НЛО

«У нашей военной техники не было столкновений с НЛО. Но было по меньшей мере одиннадцать случаев, когда оно чуть было не произошло», — ответил на соответствующий вопрос на открытых слушаниях в подкомитете спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса заместитель директора разведки ВМС США Скотт Брэй.