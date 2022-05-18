«Во многих других случаях у нас есть гораздо меньше, чем это. Есть небольшая горстка наблюдений, в которых есть летные характеристики объектов, которые мы не можем объяснить с помощью имеющихся у нас данных», – заявил директор военно-морской разведки Скотт Брей.