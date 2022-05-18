Военные чиновники США предоставили новые видео НЛО на открытых слушаниях в Конгрессе, сообщается на сайте Cnet.
На одном из видеороликов, снятых в 2019 году с корабля ВМС США через прибор ночного видения, снят неопознанный треугольный объект. На другом видео, снятом в 2021 году из кабины военного самолета, виден сферический объект.
«Во многих других случаях у нас есть гораздо меньше, чем это. Есть небольшая горстка наблюдений, в которых есть летные характеристики объектов, которые мы не можем объяснить с помощью имеющихся у нас данных», – заявил директор военно-морской разведки Скотт Брей.
Однако, по словам Брея, специальная группа американской разведки ни разу не смогла обнаружить материалы, которые бы говорили о внеземном происхождении обнаруженных НЛО.
Ранее Пентагон сообщил об 11 случаях, когда военная техника США могла столкнуться с НЛО.