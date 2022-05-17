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50 минут назад

Разведка России сообщила о привлечении США для участия в боях на Украине членов ИГ

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

США активно привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников членов международной террористической группировки «Исламское государства» (ИГ, запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД), передает пресс-бюро Службы внешней разведки России.

Разведка РФ: США привлекает для участия в боях на Украине членов ИГ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По поступающим в Службу внешней разведки сведениям, США активно привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников даже членов международных террористических организаций, в том числе запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» (ИГИЛ)», – передает со ссылкой на сообщение РИА «Новости».

Так, в апреле при участии спецслужб США из подконтрольных сирийским курдам тюрем были освобождены около 60 боевиков ИГ 20-25 лет, которые позже были перенаправлены в район американской базы Al Tanf для боевого обучения и последующей переброски на Украину.

По данным Службы внешней разведки, база Al Tanf в Сирии стала террористическим «хабом».

«Приоритет отдается выходцам из государств Закавказья и Центральной Азии... Тренировочный «курс» в Al Tanf включает обучение применению доступных типов противотанковых ракетных комплексов, разведывательно-ударных беспилотников MQ-1C, передовых средств связи и наблюдения», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что СК намерен изучить данные Минобороны России об участии наемников из Польши и Франции в боевых действиях на стороне Украины.

Армия,СВР России,Минобороны России,Исламское государство,
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