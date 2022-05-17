Разведка РФ: США привлекает для участия в боях на Украине членов ИГ

«По поступающим в Службу внешней разведки сведениям, США активно привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников даже членов международных террористических организаций, в том числе запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» (ИГИЛ)», – передает со ссылкой на сообщение РИА «Новости».

Так, в апреле при участии спецслужб США из подконтрольных сирийским курдам тюрем были освобождены около 60 боевиков ИГ 20-25 лет, которые позже были перенаправлены в район американской базы Al Tanf для боевого обучения и последующей переброски на Украину.