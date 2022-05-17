Позицию Турции по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО объяснили

«Позиция Эрдогана понятна. И Финляндия, и Швеция активно поддерживают Рабочую партию Курдистана, с которой в Турции постоянно борются. Рабочая партия Курдистана объявлена в Турции террористической организацией. А Финляндия и Швеция на правительственном уровне дают им преференции, дают возможности открывать офисы и вести агитацию», — подчеркнул он.

При этом голос президента Реджепа Тайипа Эрдогана имеет вес в вопросе вступления новых стран в НАТО. Минченко также отметил, что правило консенсуса в таком случае можно будет обойти, а на Анкару будут оказывать давление.

Отметим, что Турция находится под угрозой исключения из НАТО из-за позиции Анкары по вступлению Финляндии и Швеции в блок. Такое мнение высказал обозреватель CNN Дэвид Андельман.

По словам журналиста, предпосылки к изгнанию Турции из НАТО появились еще три года назад. Прецедентом стала покупка президентом Турции Реджепом Эрдоганом российских систем ПВО С-400. При этом решение об исключении Анкары из Североатлантического альянса может существенно ослабить альянс в стратегически важном регионе, подчеркнул Андельман.

Кроме того, Эрдогана в материале называют «полезным другом» президента России Владимира Путина, поскольку позиция турецкого коллеги позволяет ему продолжать двигаться по намеченному курсу в спецоперации на Украине.