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1 час назад

Позицию Турции по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО объяснили

Елена Прошина

Турция выступила против присоединения Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку эти страны поддерживают Рабочую партию Курдистана, которую в Анкаре считают террористической организацией. Об этом заявил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, сообщает «Лента.ру».

«Позиция Эрдогана понятна. И Финляндия, и Швеция активно поддерживают Рабочую партию Курдистана, с которой в Турции постоянно борются. Рабочая партия Курдистана объявлена в Турции террористической организацией. А Финляндия и Швеция на правительственном уровне дают им преференции, дают возможности открывать офисы и вести агитацию», — подчеркнул он.

Стало известно о возможном исключении Турции из НАТО

При этом голос президента Реджепа Тайипа Эрдогана имеет вес в вопросе вступления новых стран в НАТО. Минченко также отметил, что правило консенсуса в таком случае можно будет обойти, а на Анкару будут оказывать давление.

Отметим, что Турция находится под угрозой исключения из НАТО из-за позиции Анкары по вступлению Финляндии и Швеции в блок. Такое мнение высказал обозреватель CNN Дэвид Андельман.

По словам журналиста, предпосылки к изгнанию Турции из НАТО появились еще три года назад. Прецедентом стала покупка президентом Турции Реджепом Эрдоганом российских систем ПВО С-400. При этом решение об исключении Анкары из Североатлантического альянса может существенно ослабить альянс в стратегически важном регионе, подчеркнул Андельман.

Кроме того, Эрдогана в материале называют «полезным другом» президента России Владимира Путина, поскольку позиция турецкого коллеги позволяет ему продолжать двигаться по намеченному курсу в спецоперации на Украине.

Напомним, что 15 мая Финляндия и Швеция сообщили о решении подать заявку на вступление в НАТО. 16 мая стало известно, что президент Турции Реджеп Эрдоган выступил против присоединения стран к блоку.

Армия,Видео,Евгений Минченко,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,Рабочая партия Курдистана,НАТО,
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