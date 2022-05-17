Индия прекратила переговоры с РФ о покупке Ка-31

Индия приостановила переговоры с Россией о покупке 10 вертолетов радиолокационного дозора морского базирования Ка-31 из-за неопределенности в поставках вооружений на фоне операции России на Украине. Об этом во вторник сообщает индийское издание Defense News со ссылкой на источники в Минобороны республики.

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"Правительство Индии на неопределенный срок приостановило переговоры с "Рособоронэкспортом" и производителем оригинального оборудования - АО "Вертолеты России", - цитирует издание источники.

Приостановка переговоров, по их словам, вызвана в том числе проблемами, связанными с платежными переводами.

Представители индийских ВМС в интервью Defense News выразили сожаление в связи с приостановкой переговоров о закупке Ка-31, которые планировались для размещения на втором индийском авианосце "Викрант". Они не исключили, что переговоры могли прерваться из-за геополитического давления на Индию в связи с событиями на Украине, а также, возможно, из-за бюджетных ограничений и намерения Нью-Дели делать упор на закупку военной техники собственного производства.

Индия обратилась с просьбой к России о покупке Ка-31 в мае 2019 года, но они были прерваны из пандемии. Переговоры возобновились в феврале 2022 года после того, как стороны условились о цене в $520 млн за партию из 10 вертолетов Ка-31.