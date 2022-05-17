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43 минуты назад

ЛНР: Около 16 тысяч украинских солдат попали в "котел" под Северодонецком и Лисичанском

Российская Газетаиещё 4

Группировка из 15-16 тысяч украинских солдат и наемников находится в "котле" под Северодонецком и Лисичанском в ЛНР, их целью является запугивание мирного населения и уничтожение гражданской инфраструктуры. Об этом заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

ЛНР: около 16 тысяч украинских солдат попали в "котел"
Фото: ТАССТАСС

"Тысяч 15-16 в полном объеме будет", - сказал он, отвечая на вопрос ведущего Первого канала о том, действительно ли в районах Северодонецка и Лисичанска в котле оказалась "огромная группировка националистов из ВСУ".

Помощник министра внутренних дел ЛНР отметил, что основная задача этой группировки - уничтожение гражданской инфраструктуры. "Снести как можно больше, нанести вред и все это бремя возложить потом на Российскую Федерацию - вот это их задача. Запугать мирное население таким образом, чтобы они чувствовали страх на долгие годы", - добавил Киселев.

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По его мнению, вероятнее всего, этим войскам приказано не отходить.

Армия,Виталий Киселев,
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