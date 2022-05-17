Минобороны России опубликовало кадры сдачи в плен боевиков националистического подразделения "Азов" и украинских военнослужащих, заблокированных на заводе "Азовсталь" в Мариуполе .

Видео было опубликовано во вторник в Telegram-канале военного ведомства.

Как сообщил ранее во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, за сутки сложили оружие и вышли с территории завода "Азовсталь" 265 боевиков националистического подразделения "Азов" и украинских военнослужащих, в том числе 51 тяжелораненый.