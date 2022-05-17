В МО РФ назвали количество сдавшихся в плен боевиков с «Азовстали»

«Вчера началась сдача в плен боевиков националистического подразделения "Азов"* и украинских военнослужащих, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. За прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый», - сказал он.