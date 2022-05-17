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1 час назад

В МО РФ назвали количество сдавшихся в плен украинских боевиков с «Азовстали»

ТК «Звезда»иещё 3

С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли и сдались в плен 265 украинских боевиков, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В МО РФ назвали количество сдавшихся в плен боевиков с «Азовстали»
Фото: тк звездатк звезда

«Вчера началась сдача в плен боевиков националистического подразделения "Азов"* и украинских военнослужащих, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. За прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый», - сказал он.

Раненых украинских военных направили в больницу Новоазовска в ДНР, где им будет оказана медицинская помощь.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов минометов в ходе спецоперации на Украине. Мощные боеприпасы позволяют вести минометчикам огонь на разрушение опорных пунктов на дальности более семи тысяч метров.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

*«Азов» - организация украинских националистов, запрещенная в РФ.

Армия,Игорь Конашенков,Владимир Путин,Минобороны России,
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