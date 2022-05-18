МО РФ: за сутки сдались в плен еще 694 боевика с «Азовстали»

С территории мариупольского завода «Азовсталь» вышли и сдались в плен 694 украинских боевика за сутки, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«За прошедшие сутки сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых», - сказал он.

Генерал-майор рассказал, что в общей сложности с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 959 украинских военных, среди них 80 раненых. Он отметил, что 51 раненого направили в больницу Новоазовска в ДНР, им будет оказана медицинская помощь.

Конашенков рассказал на брифинге и об успехах российских ракетчиков и артиллеристов. Так, по его словам, удалось поразить 76 пунктов управления, 421 район сосредоточения войск противника и 147 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях.

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