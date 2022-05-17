Минпромторг опубликовал первые кадры российского двигателя для SSJ-100

«Сейчас двигаемся в соответствии с актуализированным, «форсированным» планом работ по двигателю, ожидаем, что уже в первой половине следующего года начнутся его интенсивные испытания в составе импортозамещенной версии самолета SSJ-100, это позволит получить сертификат типа на самолет в конце следующего года. С учетом задач, которые стоят перед нами, процессы сертификации двигателя и самолета будут идти параллельно», – прокомментировал глава Минпромторга Денис Мантуров