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31 минуту назад

Рогозин оценил испытания США гиперзвуковой ракеты AGM-183 ARRW

Lenta.ruиещё 1

Российские гиперзвуковые ракеты в разы быстрее американских. Таким образом гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Telegram оценил недавние испытания Военно-воздушными силами (ВВС) США изделия AGM-183 Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), развившего скорость в пять чисел Маха.

Рогозин оценил испытания США гиперзвуковой ракеты AGM-183 ARRW
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава госкорпорации напомнил, что «ги перзвуковая ско рость в аэродинамике — это скорость, которая превосходит скорость звука в атмосфере не менее чем в 5 раз (с числом Маха выше 5)».

«Заявленная в сообщении из США скорость ракеты достигла как раз 5М, то есть 6120 километров в час. Это пограничная скорость между сверхзвуком и гиперзвуком, то есть нижний предел гиперзвуковой скорости», — заявил руководитель.

По его словам, «на боевом дежурстве в нашей стране уже стоят системы вооружений, скорость полета которых значительно (кратно) превышает достигнутый в США результат».

В мае ВВС США с борта стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress успешно испытали гиперзвуковую ракету AGM-183A ARRW, которая достигла скорость 5М.

В ноябре 2020 года издание The Drive сообщило, что AGM-183A ARRW будет летать со средней скоростью от 6,5 до 8 чисел Маха на дальность в сотни километров, то есть расстояние 1000 миль (более 1600 километров) ракета преодолеет за 10-12 минут.

Армия,Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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