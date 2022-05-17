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1 час назад

Сдавшийся в плен британский наёмник рассказал о том, как его отправили в Бучу

RT на русском

Британский наёмник Эндрю, который приехал на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ и сдался в плен, рассказал о том, как его отправили на окраины Бучи — города, в котором была устроена провокация

Сдавшийся в плен британский наёмник рассказал о Буче
Фото: ReutersReuters
телеграм-канал RT на русском

«Нас отправили в Бучу после того, как оттуда ушли русские. Там я смог пообщаться с местными. В самой Буче мы не были, только на её окраинах», — сказал RT наёмник.

По его словам, местность казалась «нетронутой»: там не было следов сражения. Он уточнил, что это было «где-то 3—5 апреля».

«Лично я не видел никаких трупов, ничего подобного. Всё выглядело нетронутым», — сказал Эндрю.

Как ранее заявил Генсеку ООН Антониу Гутеррешу российский президент Владимир Путин, Москва знает, «кто готовил провокацию в Буче, какими средствами и что за люди работали над этим».

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что следователи возбудили уголовное дело после украинской провокации.

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, британские организаторы провокации в украинской Буче «прибыли из Львова» и проводили там съёмку, после чего видеоматериалы «вбрасывали в информационное пространство».

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