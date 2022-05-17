Украинские военные обстреляли село в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что приграничное село Алексеевка было обстреляно из крупнокалиберного оружия.

Фото: ТАСС / EPA ТАСС / EPA

«Сегодня, около пяти утра, из крупнокалиберного оружия было обстреляно приграничное село Алексеевка в Глушковском районе», — написал Старовойт в своём Telegram-канале.

По его словам, в результате происшествия никто не пострадал, повреждены три частных дома, автомобиль и здание школы.

Он добавил, что обстрел был подавлен ответным огнём пограничников.