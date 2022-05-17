«Грабили и убивали»: Пограничник ВСУ рассказал об отношении к националистам

«Это ребята, которые восемь лет грабили, убивали, кого хотели. Какое к ним можно быть отношение? Для них выпустить рожок в толпу людей, как нам с вами друг на друга посмотреть. Их все боялись», - рассказал пограничник корреспонденту «Звезды».