Пентагон: Ни Швеция, ни Финляндия не подавали официальную заявку на вступление в НАТО

"Мы по-прежнему работаем по прояснению позиции Турции по этому вопросу. Они [Турция] являются ценными союзниками по НАТО. Ни Швеция, ни Финляндия пока не подавали официальную заявку на вступление, - сказал Кирби. - Это процесс. Мы будем работать. Но не нам в Пентагоне говорить о том, какой должна быть внешняя политика другой страны".

Турецкий президент Тайип Эрдоган, выступая в понедельник в Анкаре, заявил, что Турция не будет соглашаться на вступление Финляндии и Швеции в НАТО после того, как две эти страны отказались удовлетворить запрос республики на экстрадицию подозреваемых в причастности к террористическим организациям. По его словам, Североатлантический альянс станет "сосредоточением террористов", если Турция согласится на вступление в него Финляндии и Швеции. Другой причиной, почему Анкара не готова поддержать вступление этих стран в НАТО, Эрдоган назвал введение ограничений на поставки продукции оборонной промышленности. Президент также порекомендовал делегациям из этих двух стран не утруждать себя поездками в республику, чтобы убедить Анкару согласиться на принятие их в НАТО.