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1 час назад

В Пентагоне заявили о прояснении позиции Турции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

ТАССиещё 6

США по-прежнему проясняют позицию Турции по вопросу присоединения Швеции и Финляндии к НАТО. Об этом заявил в понедельник на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Пентагон: Ни Швеция, ни Финляндия не подавали официальную заявку на вступление в НАТО
Фото: аррарр

"Мы по-прежнему работаем по прояснению позиции Турции по этому вопросу. Они [Турция] являются ценными союзниками по НАТО. Ни Швеция, ни Финляндия пока не подавали официальную заявку на вступление, - сказал Кирби. - Это процесс. Мы будем работать. Но не нам в Пентагоне говорить о том, какой должна быть внешняя политика другой страны".

Турецкий президент Тайип Эрдоган, выступая в понедельник в Анкаре, заявил, что Турция не будет соглашаться на вступление Финляндии и Швеции в НАТО после того, как две эти страны отказались удовлетворить запрос республики на экстрадицию подозреваемых в причастности к террористическим организациям. По его словам, Североатлантический альянс станет "сосредоточением террористов", если Турция согласится на вступление в него Финляндии и Швеции. Другой причиной, почему Анкара не готова поддержать вступление этих стран в НАТО, Эрдоган назвал введение ограничений на поставки продукции оборонной промышленности. Президент также порекомендовал делегациям из этих двух стран не утруждать себя поездками в республику, чтобы убедить Анкару согласиться на принятие их в НАТО.

Дискуссия относительно вступления Финляндии в НАТО активизировалась в начале апреля. Большинство членов парламента этой страны высказались в пользу ее присоединения к альянсу. 15 мая финский президент Саули Ниинистё заявил, что Финляндия подаст заявку на членство в НАТО. Правительство Швеции 16 мая также приняло решение о том, что страна подаст заявку на членство в Североатлантическом альянсе.

Армия,В мире,Джон Кирби,НАТО,Пентагон,
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