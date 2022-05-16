ВМС США отказываются покупать ядерное оружие

Военно-морские силы США выступают против покупки и размещения нового ядерного оружия корабельного базирования, заявил начальник военно-морских операций адмирал Майк Гилдэй во время выступления перед членами Конгресса. Об этом сообщил портал Defence News со ссылкой на пресс-службу ВМС.

«Теоретически возможно оснастить надводные корабли или ударные подводные лодки США ракетами с ядерными боеголовками, но это бремя, поскольку у них есть более важные задачи», — добавил адмирал.

Сейчас морская ядерная компонента США представлена баллистическими ракетами с ядерными боеголовками «Трайдент-2», которые размещены на подлодках типа «Огайо». К созданию новой крылатой ракеты морского базирования с ядерной боеголовкой SLCM-N США приступили при администрации Дональда Трампа, но программа была приостановлена при президенте Джо Байдене.