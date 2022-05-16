В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 63.44EUR 65.82
Войти в почту
1 час назад

ВМС США отказываются покупать ядерное оружие

Газета.Ruиещё 2

Военно-морские силы США выступают против покупки и размещения нового ядерного оружия корабельного базирования, заявил начальник военно-морских операций адмирал Майк Гилдэй во время выступления перед членами Конгресса. Об этом сообщил портал Defence News со ссылкой на пресс-службу ВМС.

ВМС США отказываются покупать ядерное оружие
Фото: арар

«Теоретически возможно оснастить надводные корабли или ударные подводные лодки США ракетами с ядерными боеголовками, но это бремя, поскольку у них есть более важные задачи», — добавил адмирал.

Defence News отмечает, что среди руководства Минобороны США, напротив, многие поддерживают идею развития такого вида вооружения.

Сейчас морская ядерная компонента США представлена баллистическими ракетами с ядерными боеголовками «Трайдент-2», которые размещены на подлодках типа «Огайо». К созданию новой крылатой ракеты морского базирования с ядерной боеголовкой SLCM-N США приступили при администрации Дональда Трампа, но программа была приостановлена при президенте Джо Байдене.

Армия,В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители