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37 минут назад

Расчеты ПВО Балтфлота отработали прикрытие промышленных объектов Калининградской области

ТК «Звезда»

Балтийский флот провел учения по противовоздушному прикрытию важных промышленных объектов Калининградской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Балтийский флот провел учения в Калининградской области
Фото: тк "звезда"тк "звезда"

«В рамках плановых мероприятий боевой подготовки с подразделениями зенитного ракетного полка армейского корпуса Балтийского флота было проведено учение по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника, а также прикрытию важных промышленных объектов региона», - говорится в сообщении.

Учения прошли на одном из полигонов на востоке Калининградской области. Участие в них приняли более 200 военнослужащих и трех десятков единиц вооружения и техники. В это число вошли и недавно поступившие зенитные ракетные комплексы «Тор-М2».

Участники учений отработали маскировку позиций, организацию системы связи и управления на пересеченной местности, перевод техники в боевое положение из походного.

Кроме этого, расчеты «Тор-М2» отработали нормативы по развертыванию своих зенитных ракетных комплексов и задачи по разведке, классификации и сопровождению целей.

Расчеты комплексов выполнили электронные пуски ракет. Цели для них имитировали самолеты и вертолеты морской авиации Балтфлота.

Армия,Минобороны России,
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