Балтийский флот провел учения в Калининградской области

Балтийский флот провел учения по противовоздушному прикрытию важных промышленных объектов Калининградской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

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«В рамках плановых мероприятий боевой подготовки с подразделениями зенитного ракетного полка армейского корпуса Балтийского флота было проведено учение по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника, а также прикрытию важных промышленных объектов региона», - говорится в сообщении.

Учения прошли на одном из полигонов на востоке Калининградской области. Участие в них приняли более 200 военнослужащих и трех десятков единиц вооружения и техники. В это число вошли и недавно поступившие зенитные ракетные комплексы «Тор-М2».

Участники учений отработали маскировку позиций, организацию системы связи и управления на пересеченной местности, перевод техники в боевое положение из походного.

Кроме этого, расчеты «Тор-М2» отработали нормативы по развертыванию своих зенитных ракетных комплексов и задачи по разведке, классификации и сопровождению целей.