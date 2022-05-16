В ЗВО прокомментировали сообщения об «Искандерах» возле Финляндии

Пресс-служба Западного военного округа опровергла появившиеся в Сети утверждения о переброске военной техники. По сообщениям ряда Telegram-каналов, она якобы двигалась в сторону границы с Финляндией в Выборгском районе Ленинградской области, уточнили в ведомстве РИА Новости.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

В том числе речь шла о замеченных в этом районе оперативно-тактических ракетных комплексах «Искандер», которые якобы направлялись в сторону границы с Финляндией.

В Выборгском районе Ленинградской области никакие войска не выдвигаются в сторону Финляндии, — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул также, что ракетные комплексы «Искандер» не находятся в составе военной техники, которая дислоцируется в Выборгском районе Ленобласти.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет очередной ошибкой с далеко идущими последствиями. По его словам, безопасность Швеции и Финляндии после их вступления в НАТО не укрепится, а ситуация в мире радикально поменяется, с чем Россия мириться не будет.