В Северной Осетии пройдет масштабная военно-тактическая игра

Студент Владикавказского политехнического техникума (ГМТ) выиграл грант на проведение республиканской военно-тактической игры. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Северной Осетии в понедельник.

"Студент второго курса по специальности "Туризм" Вадим Богословский стал победителем грантового конкурса лучших проектов военно-патриотической тематики в республике. Представитель ГМТ выиграл грант в размере 270 тыс. рублей на проведение республиканского турнира по лазертагу "На рубеже". Богословский участвовал в номинации "Вовлечение молодежи в патриотическую деятельность", - говорится в сообщении.

Соревнования пройдут среди юнармейцев в каждом муниципальном округе республики в сентябре. В октябре состоится финал, приуроченный к Битве за Кавказ.

Вадим Богословский входит в состав АНО по развитию комфортной среды для молодежи "Мы". Организация занимается не только военно-патриотической деятельностью, но и спортивной. Студент ГМТ является неоднократным победителем соревнований по современному мечевому бою, а также тренирует детей.