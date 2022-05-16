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25 минут назад

В Северной Осетии проведут военно-тактическую игру

ТАСС

Студент Владикавказского политехнического техникума (ГМТ) выиграл грант на проведение республиканской военно-тактической игры. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Северной Осетии в понедельник.

В Северной Осетии пройдет масштабная военно-тактическая игра
Фото: ТАССТАСС

"Студент второго курса по специальности "Туризм" Вадим Богословский стал победителем грантового конкурса лучших проектов военно-патриотической тематики в республике. Представитель ГМТ выиграл грант в размере 270 тыс. рублей на проведение республиканского турнира по лазертагу "На рубеже". Богословский участвовал в номинации "Вовлечение молодежи в патриотическую деятельность", - говорится в сообщении.

Соревнования пройдут среди юнармейцев в каждом муниципальном округе республики в сентябре. В октябре состоится финал, приуроченный к Битве за Кавказ.

Организаторами конкурса являются республиканский комитет по делам молодежи и центр военно-патриотического воспитания молодежи.

Вадим Богословский входит в состав АНО по развитию комфортной среды для молодежи "Мы". Организация занимается не только военно-патриотической деятельностью, но и спортивной. Студент ГМТ является неоднократным победителем соревнований по современному мечевому бою, а также тренирует детей.

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