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12 минут назад

Российские «Терминаторы» заметили в районе проведения спецоперации

Lenta.ruиещё 1

Боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» задействовали в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Российские машины заметили в районе Северодонецка. Видео, демонстрирующее передвижение машин, опубликовало агентство Anna News в своем Telegram-канале.

Российские «Терминаторы» заметили в районе проведения спецоперации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что запись сделали жители населенного пункта в окрестностях Северодонецка. На кадрах видна колонна БМПТ «Терминатор» и танков.

БМПТ «Терминатор» приняли на вооружение в мае 2018 года. Машина предназначена для действий в составе танковых формирований. «Терминатор» может поражать противотанковые средства и подавлять живую силу противника.

В основе машины лежит шасси танка Т-90А. БМПТ получила две пушки 2А42, пулемет ПКТМ, гранатометы АГС-17 и противотанковые управляемые ракеты «Атака».

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Ранее в районе проведения спецоперации заметили модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М с боевым модулем «Бережок».

В декабре 2021 года стало известно, что в Центральном военном округе появилась первая в российской армии штатная рота с БМПТ «Терминатор».

Армия,Оружие,Владимир Путин,
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