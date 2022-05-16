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1 час назад

В окрестностях Херсона прогремели взрывы

Lenta.ruиещё 1

На окраинах Херсона прогремели несколько взрывов, предположительно, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбивают цели, передает корреспондент РИА Новости.

В окрестностях Херсона прогремели взрывы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, несколько серий взрывов звучали на протяжении десяти минут. Система противовоздушной обороны уничтожила цели в небе над окраинами города.

Ранее, 12 мая, сообщалось, что российские системы ПВО сбили две ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) над северной окраиной Херсона.

В Херсоне назвали срок обращения к Путину по включению региона в состав РФ

Херсонская область в марте перешла под контроль российских военных в ходе спецоперации. В апреле там были сформированы военно-гражданские администрации. 11 мая новые власти региона заявили, что обратятся к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять Херсонскую область в состав РФ.

Армия,Владимир Путин,
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