В окрестностях Херсона прогремели взрывы

По данным агентства, несколько серий взрывов звучали на протяжении десяти минут. Система противовоздушной обороны уничтожила цели в небе над окраинами города.

Херсонская область в марте перешла под контроль российских военных в ходе спецоперации. В апреле там были сформированы военно-гражданские администрации. 11 мая новые власти региона заявили, что обратятся к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять Херсонскую область в состав РФ.