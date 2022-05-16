Командир танковой роты погиб во время спецоперации на Украине

Стало известно о гибели в ходе спецоперации на Украине 27-летнего командира танковой роты Владимира Капошко. Он был уроженцем Назаровского района Красноярского края, сообщает портал ngs24.ru.

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По данным издания, старший лейтенант Капошко скончался 8 мая.

Россиянин родился в 1995 году, окончил среднюю школу в селе Сахапта Назаровского района. Он с отличием окончил Казанское танковое командное училище. Служил танкистом, командиром танковой роты. Капошко имел памятный нагрудный знак «За службу на Кавказе», медаль «За ратную доблесть». Посмертно его наградили медалью Суворова.