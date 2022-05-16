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26 минут назад

Армия России полностью взяла под контроль Херсонскую область Украины

Газета.Ru

Вооруженные силы России полностью взяли под контроль Херсонскую область, в настоящее время российские силы противовоздушной обороны закрывают регион от обстрелов со стороны украинской армии. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в интервью ТАСС.

Армия России полностью взяла под контроль Херсонскую область
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Стремоусова, сейчас Херсонская область все еще находится в зоне досягаемости артиллерии Украины, но снаряды удается перехватывать силам ПВО РФ.

Он также добавил, что армия и МЧС помогают решать и задачи с гуманитарной помощью.

Ранее сообщалось, что глава Донецкой народной республики Денис Пушилин снял запрет на ввоз товаров из Харьковской, Херсонской и Запорожской областей Украины на таможенную территорию ДНР.

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24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Денис Пушилин,Владимир Путин,
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