Немецкий генерал предостерег Киев от недооценки ВC России

Бригадный генерал немецкой армии в отставке и советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад предостерег Украину от недооценки мощи Вооруженных сил России, передает РИА "Новости" со ссылкой на Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

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Говоря о специальной военной операции РФ, он заявил, что российская армия слишком сильна, поскольку она имеет превосходством на земле и в воздухе. Вад также считает, что Киеву не удастся вернуть Донбасс военным путем. По его словам, именно Россия определяет ход развития событий на Украине.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал "реалистичную возможность" победы РФ на Украине. До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что нельзя допустить победы России на Украине. В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.