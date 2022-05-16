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49 минут назад

Немецкий генерал Вад предостерег Киев от недооценки вооруженных сил России

Газета.Ruиещё 5

Бригадный генерал немецкой армии в отставке и советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад предостерег Украину от недооценки мощи Вооруженных сил России, передает РИА "Новости" со ссылкой на Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Немецкий генерал предостерег Киев от недооценки ВC России
Фото: ТАССТАСС

Говоря о специальной военной операции РФ, он заявил, что российская армия слишком сильна, поскольку она имеет превосходством на земле и в воздухе. Вад также считает, что Киеву не удастся вернуть Донбасс военным путем. По его словам, именно Россия определяет ход развития событий на Украине.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал "реалистичную возможность" победы РФ на Украине. До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что нельзя допустить победы России на Украине. В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

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Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Олаф Шольц,Борис Джонсон,Владимир Путин,
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