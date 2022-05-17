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11 минут назад

Российский Су-25 выдержал попадания из ПЗРК Stinger

Lenta.ruиещё 3

Российский штурмовик Су-25 смог вернуться на аэродром после попаданий ракет переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) FIM-92 Stinger. Самолет выдержал два попадания. Об этом заявил штурман авиационной эскадрильи Вооруженных сил России, которая работает в зоне проведения спецоперации, рассказал в эфире Первого канала, передает ТАСС.

Су-25 выдержал два попадания Stinger и вернуля на аэродром
Фото: ТАССТАСС

«Имеется два случая попадания Stinger в двигатель, после чего самолет благополучно вернулся и совершил посадку на аэродроме вылета», — сообщил он.

Штурман отметил живучесть самолета в боевых условиях. По его словам, Су-25 хорошо показывает себя на малых и предельно малых высотах.

Штурмовик Су-25 предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск днем и ночью. Самолет получил авиационную пушку ГШ-30-2 и десять точек подвески вооружения. Штурмовик может нести неуправляемые ракеты, бомбы и высокоточное вооружение. Защиту важных элементов и узлов самолета обеспечивают стальные и титановые бронеплиты.

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В апреле в публикации Defense News сообщили, что армия США признала ПЗРК FIM-92 Stinger устаревшими. В США инициировали разработку замены FIM-92. Базовую версию ПЗРК приняли на вооружение в 1981 году.

В марте пилот вертолета Ка-52 рассказал о технике ухода от ПЗРК Stinger в ходе специальной военной операции на Украине.

Армия,Пентагон,Первый канал,
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