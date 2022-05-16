Эксперт раскрыл, что поможет РФ сдержать НАТО при расширении альянса

"Только поступление в 2022 году в войска Западного военного округа и на Балтийский флот тактического ядерного оружия сможет оперативно устранить диспаритет, который существует и сегодня, и который еще более усилится, при сравнении потенциалов ВС РФ и стран НАТО с его новыми членами, которые значительно превосходят нас и в численности личного состава, и по количеству вооружений и военной техники. Надо быть прагматичными и изменить российскую военную доктрину — ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания агрессивных устремлений НАТО", — сказал эксперт.