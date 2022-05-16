Эксперт раскрыл, что поможет РФ сдержать НАТО при расширении альянса

России в ответ на вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс следует внести изменения в военную доктрину, сообщает РИА Новости со ссылкой на военного эксперта, главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко.
По его словам, речь идёт об уточняющих условиях применения тактического ядерного оружия в ответ на возможную агрессию. Также необходимо оснастить «Калибры» и «Искандеры» на западном направлении ядерными боезарядами.
По оценке эксперта, при вступлении по ускоренной процедуре Финляндии и Швеции в альянс, уже к лету текущего года вооруженные силы этих стран будут полностью интегрированы в военную структуру НАТО. В случае обострения обстановки на европейском театре военных действий, в любой момент на территории этих стран может произойти развертывание ударных группировок объединенных натовских вооруженных сил или предприняты иные действия, критически влияющие на национальную безопасность России, считает Коротченко.
Отмечается, что для Москвы исключительно важно быстро нивелировать эти и другие угрозы, при этом создание потенциала сдерживания в виде новых бригад, дивизий, усиления системы противовоздушной обороны потребует значительных финансовых средств и больших временных затрат.
"Только поступление в 2022 году в войска Западного военного округа и на Балтийский флот тактического ядерного оружия сможет оперативно устранить диспаритет, который существует и сегодня, и который еще более усилится, при сравнении потенциалов ВС РФ и стран НАТО с его новыми членами, которые значительно превосходят нас и в численности личного состава, и по количеству вооружений и военной техники. Надо быть прагматичными и изменить российскую военную доктрину — ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания агрессивных устремлений НАТО", — сказал эксперт.
Он отметил, что следует также приступить к разработке сухопутной версии мобильного комплекса с крылатыми ракетами «Калибр» с последующим базированием в северо-западных регионах России. Уже сегодня Совету безопасности РФ следует начать проработку возможных ответных шагов.