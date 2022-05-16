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6 минут назад

Талибы заявили, что их армия насчитывает 130 тысяч человек, сообщили СМИ

Елена Прошина

Пришедшее к власти в Афганистане движение «Талибан»* заявило, что численность их армии составляет 130 тысяч человек, сообщает афганское агентство TOLO News.

Талибы сделали заявление об армиии
Фото: ReutersReuters

Ранее талибы заявили, что наймут 150 тысяч человек в новую афганскую армию. В рамках программы обновления вооруженных сил отдельное внимание уделялось поиску опытных офицеров. Отмечается, что униформа для войск еще не создана.

По данным агентства, силы национальной обороны и безопасности при предыдущем правительстве насчитывали 350 тысяч человек.

«Более 130 тысяч человек зарегистрированы, и этот процесс продолжается. По окончании регистрации афганцы увидят независимую, хорошо сформированную и преданную армию, которая обеспечит безопасность и защитит афганскую землю и границы», — заявил представитель министерства обороны во временном правительстве Энаятулла Хаваризми.

По его словам, все женщины, ранее работавшие в ведомстве, на данный момент продолжают получать заработную плату, а некоторые до сих пор работают на своих должностях. Речь идет, например, о сотрудницах медико-санитарной части и других отделений. Хаваризми отметил, что руководство правительства талибов вскоре «примет окончательное решение» касательно работы женщин в министерстве.

В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, войдя 15 августа в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена.

*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

Армия,Талибан,ООН,
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