Украинский президент Владимир Зеленский назначил нового командующего Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), следует из указа на сайте главы государства.
«Назначить генерал-майора Танцюру Игоря Ивановича командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины», — говорится в тексте документа.
Другим своим указом Зеленский уволил с этого поста Юрия Галушкина. Причины смены командующего не сообщаются.
На Украине с 1 января 2022 года вступил в силу закон «Об основах национального сопротивления», которым определено, что организация и выполнение задач территориальной обороны находится в сфере деятельности Сил территориальной обороны как составной части ВСУ. При этом непосредственное руководство территориальной обороной осуществляется главнокомандующим ВСУ через командующего Силами территориальной обороны.
Войска территориальной обороны Украины — это резервный компонент Вооруженных сил Украины. В стране 25 бригад территориальной обороны, в которых значатся до 100 тысяч человек.
Галушкин был назначен командующим Силами территориальной обороны 1 января текущего года. В 2001-2002 годах он принимал участие в международной миротворческой миссии в Косове, с 2014 года - в силовой операции в Донбассе.