Украинский президент Владимир Зеленский назначил нового командующего Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), следует из указа на сайте главы государства.

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«Назначить генерал-майора Танцюру Игоря Ивановича командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины», — говорится в тексте документа.

Другим своим указом Зеленский уволил с этого поста Юрия Галушкина. Причины смены командующего не сообщаются.

На Украине с 1 января 2022 года вступил в силу закон «Об основах национального сопротивления», которым определено, что организация и выполнение задач территориальной обороны находится в сфере деятельности Сил территориальной обороны как составной части ВСУ. При этом непосредственное руководство территориальной обороной осуществляется главнокомандующим ВСУ через командующего Силами территориальной обороны.

Войска территориальной обороны Украины — это резервный компонент Вооруженных сил Украины. В стране 25 бригад территориальной обороны, в которых значатся до 100 тысяч человек.