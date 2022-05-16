В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
1 час назад

Зеленский назначил нового командующего Силами территориальной обороны

Елена Прошина

Украинский президент Владимир Зеленский назначил нового командующего Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), следует из указа на сайте главы государства.

Зеленский назначил нового командующего Силами территориальной обороны
Фото: ТАССТАСС

«Назначить генерал-майора Танцюру Игоря Ивановича командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины», — говорится в тексте документа.

Другим своим указом Зеленский уволил с этого поста Юрия Галушкина. Причины смены командующего не сообщаются.

На Украине с 1 января 2022 года вступил в силу закон «Об основах национального сопротивления», которым определено, что организация и выполнение задач территориальной обороны находится в сфере деятельности Сил территориальной обороны как составной части ВСУ. При этом непосредственное руководство территориальной обороной осуществляется главнокомандующим ВСУ через командующего Силами территориальной обороны.

Войска территориальной обороны Украины — это резервный компонент Вооруженных сил Украины. В стране 25 бригад территориальной обороны, в которых значатся до 100 тысяч человек.

Галушкин был назначен командующим Силами территориальной обороны 1 января текущего года. В 2001-2002 годах он принимал участие в международной миротворческой миссии в Косове, с 2014 года - в силовой операции в Донбассе.

Армия,Владимир Зеленский,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители