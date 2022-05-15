В России ответили на вступление Финляндии в НАТО

В случае вступления Финляндии в НАТО Россия усилит группировку войск на финской границе. Об этом глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев написал в своем Telegram-канале.

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«В случае, если в Финляндии в непосредственной близости от нас будут размещены наступательные, ударные вооружения НАТО, мы укрепим рубежи, усилим российскую группировку войск на границе. Безопасности России ничего не угрожает», — заверил он.

По мнению Бондарева, Финляндия и Швеция «не горели желанием» вступать в Североатлантический альянс, однако США упорно оказывают давление на эти скандинавские страны.

«И сейчас практически дожали финнов», — добавил он.