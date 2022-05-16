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1 час назад

США поставили Украине гаубицы без блока управления

Российская Газетаиещё 3

С американских легких гаубиц М777 перед отправкой на Украину демонтировали цифровые системы управления огнем. На опубликованных официальным Киевом фото это заметно по отсутствию на орудиях большого квадратного ящика - блока передачи данных.

США поставили Украине гаубицы без блока управления
Фото: Телеграм-канал bmpdТелеграм-канал bmpd

По данным Пентагона, вся американская артиллерия этого типа переведена в модификацию М777А2, оснащенную цифровой системой наведения. Так что аппаратуру перед отправкой на Украину демонтировали явно намеренно, пишет bmpd.

Помимо США, небольшое количество155-мм гаубиц М777 передали Украине Австралия и Канада. В той же комплектации.

Армия,Оружие,Пентагон,
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